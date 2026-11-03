Дисциплина «Зарница» стартовала в новом сезоне Балашихинской школьной лиги

Военно-патриотическая игра «Зарница» в рамках Балашихинской школьной лиги — это соревнование для школьников, направленное на военно-патриотическое воспитание, развитие навыков начальной военной подготовки и командного духа.

«Здесь, на плацу Военной академии Ракетных войск стратегического назначения, собрались команды из школ Балашихи. И я искренне рад видеть столько активных, целеустремленных ребят. „Зарница“ — это не только про смелость, ловкость и скорость. Главное здесь — умение работать в команде и поддержать товарища. Эти навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Дорогие ребята, желаю вам успехов, удачи и сплоченной работы — только вперед!» — сказал Сергей Лукичев.

В открытии военно-патриотической игры приняли участие 35 общеобразовательных учреждений Балашихи. От каждой школы соревнуются три команды разных возрастных категорий: младшая, средняя и старшая.

«Мы открываем очередной сезон „Зарницы“. Очень ценно, что старт проводим в лучшем, самом оснащенном высшем военном учебном заведении нашей страны. Из стен академии выпустилось немало прославленных полководцев, выдающихся деятелей нашей страны. Уверен, что все они станут для вас примером», — отметил Сергей Юров.

В течение сезона участники проявят себя в основах строевой и огневой подготовки, оказании первой помощи, знании основ военной истории, покажут навыки ориентирования на местности и посоревнуются в других различных направлениях.

Балашихинская школьная лига — проект, разработанный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в новом сезоне БШЛ участвуют более 13 тысяч ребят из 38 школ Балашихи. Школьники будут бороться за победу в традиционных спортивных и интеллектуальных дисциплинах, а также КВН, танцах, медиа и «Играх будущего», включающих киберспортивные турниры, автосимуляторы и гонки дронов.

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