Дисциплина «Зарница» стартовала в новом сезоне Балашихинской школьной лиги
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Церемония открытия дисциплины «Зарница» Балашихинской школьной лиги прошла 3 ноября в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Сергей Юров, глава городского округа Балашиха Сергей Лукичев, заместитель начальника академии Фарид Шигмарданов, Герой России, руководитель местной организации Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев и школьники округа.
Военно-патриотическая игра «Зарница» в рамках Балашихинской школьной лиги — это соревнование для школьников, направленное на военно-патриотическое воспитание, развитие навыков начальной военной подготовки и командного духа.
«Здесь, на плацу Военной академии Ракетных войск стратегического назначения, собрались команды из школ Балашихи. И я искренне рад видеть столько активных, целеустремленных ребят. „Зарница“ — это не только про смелость, ловкость и скорость. Главное здесь — умение работать в команде и поддержать товарища. Эти навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Дорогие ребята, желаю вам успехов, удачи и сплоченной работы — только вперед!» — сказал Сергей Лукичев.
В открытии военно-патриотической игры приняли участие 35 общеобразовательных учреждений Балашихи. От каждой школы соревнуются три команды разных возрастных категорий: младшая, средняя и старшая.
«Мы открываем очередной сезон „Зарницы“. Очень ценно, что старт проводим в лучшем, самом оснащенном высшем военном учебном заведении нашей страны. Из стен академии выпустилось немало прославленных полководцев, выдающихся деятелей нашей страны. Уверен, что все они станут для вас примером», — отметил Сергей Юров.
В течение сезона участники проявят себя в основах строевой и огневой подготовки, оказании первой помощи, знании основ военной истории, покажут навыки ориентирования на местности и посоревнуются в других различных направлениях.
Балашихинская школьная лига — проект, разработанный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в новом сезоне БШЛ участвуют более 13 тысяч ребят из 38 школ Балашихи. Школьники будут бороться за победу в традиционных спортивных и интеллектуальных дисциплинах, а также КВН, танцах, медиа и «Играх будущего», включающих киберспортивные турниры, автосимуляторы и гонки дронов.
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Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха