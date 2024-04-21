Дистанцию в 43 км пробежали участники «Марафона у дома» в Балашихе

Дистанцию в 43 км пробежали участники «Марафона у дома», который провели в Балашихе 21 апреля. В двадцатом заключительном этапе приняли участие около 200 любителей спорта из Москвы и Подмосковья, передает пресс-служба администрации городского округа.

Маршрут забега состоял из двух дистанций длиной 20 и 23 километра. Они проходили по разным микрорайонам и паркам Балашихи. По пути спортсмены могли осмотреть достопримечательности, получить о них краткую информацию и сфотографироваться. Между дистанциями у Ледового дворца «Арена Балашиха» для участников марафона волонтеры организовали пункт питания.

«Сегодня совместно с командой „Балашиха бежит“ мы проводим такой марафон. Первые 20 километров мы бежали по северной части Балашихи, затем бежали по южной части и по центру. Основная идея — это доступность, возможность показать бегунам Балашиху и рассказать о клубе, который есть в округе. И, конечно, поддержка здорового образа жизни», — рассказал руководитель проекта «5 верст» в Балашихе Алексей Урыков.

Старт акции «Марафон у дома» дали участники клуба любителей бега «Яуза». В течении бегового сезона, который длится с ноября по май, в марафоне принимают участие около 1500 бегунов Москвы и Подмосковья.

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