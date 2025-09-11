Дистанции в одно кольцо: полумарафон «Моя столица» опубликовал схемы забегов

Впервые забеги на дистанции 10 км и 21,1 км в рамках двухдневных соревнований пройдут в один круг.

Стартово-финишный городок сделают на Воробьевых горах. Дистанция на 5 км пройдет от Университетской площади по улице Косыгина — набор высоты составит 41 м. 10-километровую трассу проложили по улице Косыгина с поворотом через проспект Вернадского, набор высоты достигнет 76 м.

Самая длинная полумарафонская дистанция в 21,1 км будет идти от Университетской площади с поворотом на проспект Вернадского, далее по мосту Лужники до Хамовнического вала и по Лужнецкой набережной. После разворота нужно будет бежать по Фрунзенской набережной до Крымского моста. К финишу участники вернутся по Фрунзенской набережной, Лужнецкому мосту с поворотом на проспект Вернадского, далее по улице Косыгина на Университетскую площадь. Набор высоты составит 116 м. На дистанции 16 км спортсмены будут бежать, набирая высоту с одним спуском за 1 км до финиша и вновь набором высоты к финалу.

Опытные участники забегов посоветовали добавить в план подготовки к старту «горочки» хотя бы раз в неделю.

Вдоль длинной трассы будут работать 10 точек поддержки, каждая из них символизирует город Золотого кольца, входящий в серию «Бегом по Золотому кольцу»: Тутаев, Мышкин, Переславль-Залесский, Кострома, Иваново, Рыбинск, Углич, Ярославль, Ростов Великий, Москва.

«Дистанции, проложенные в один круг, — это особенная мотивация для участников соревнований. Трассы забегов „Моя столица“ нельзя назвать однообразными, даже если они проложены в два круга, но в сезоне–2025 спортсмены смогут насладиться не только красотой Воробьевых гор, но и Лужнецкой и Фрунзенской набережными, увидеть Воробьевы горы с Лужнецкого моста», — сказал руководитель проекта «Бегом по Золотому кольцу» Игорь Блюмин.

Он добавил, что для кого-то из участников дистанции в один круг станут хорошим шансом показать лучший результат.

Забеги на соревнованиях «Моя столица» впервые проводятся два дня. 4 октября пройдут забег на дистанцию 5 км, детские забеги на дистанции 300 и 600 м, а также инклюзивный «Забег безграничных возможностей» на дистанцию 600 м для участников с ограниченными возможностями здоровья. 5 октября состоятся забеги на 10 и 21,1 км.

Соревнования и фестиваль бега «Моя столица» соберет свыше 15 тыс. участников из 82 регионов страны и более 20 тыс. болельщиков.