Детский масс-старт по беговелу и самокату пройдет в Раменском округе 30 мая

30 мая в Раменском округе пройдут детские соревнования по беговелу и самокату. Организатором масс-старта выступает комитет по спорту и молодежной политике администрации муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Детский масс-старт на беговелах и самокатах состоится у спортивного комплекса «Борисоглебский». Выдача стартовых номеров будет проходить в день мероприятия с 10:30 у данного спорткомплекса, а первый старт запланирован на 11:00.

К участию допускаются только дети указанных в положении возрастных групп при наличии медицинского допуска. Обязательным условием является использование исправного беговела или самоката, а также ношение защитного шлема на голове в течение всей гонки и тренировочных заездов.

Масс-старт проводится в двух возрастных категориях: 3-4 года мальчики и девочки, 5-6 лет мальчики и девочки. Маленьким спортсменам будет необходимо преодолеть дистанцию в 300 м.

Регистрация участников будет осуществляться в день соревнований с 10:30.

Организатором детских соревнований выступает комитет по спорту и молодежной политике администрации Раменского муниципального округа.

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«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.