Дети с ОВЗ из Сергиева Посада успешно выступили на фестивале по конному спорту

Команда из 12 воспитанников Сергиево-Посадского семейного центра им. А. И. Мещерякова приняла участие в XIX Всероссийском фестивале по конному спорту для спортсменов-инвалидов, который прошел в г. Котельники. В этом году фестиваль собрал более 400 участников со всей страны, что подчеркивает его значимость и популярность, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Впервые воспитанники Центра выступили в двух программах: CS (конкур) и CI (выездка), что стало важным шагом в их спортивной карьере. Все участники продемонстрировали отличные результаты, проявив не только мастерство верховой езды, но и настоящую командную сплоченность.

Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами зрителей, а сами спортсмены получили массу положительных эмоций и впечатлений от соревнований. Участие в таком значимом событии стало для них не только возможностью проявить свои способности, но и важным опытом общения с единомышленниками и профессионалами в области конного спорта.

Организаторы фестиваля отметили высокий уровень подготовки участников и выразили надежду на дальнейшее развитие инклюзивного спорта в России. Воспитанники «Семейного центра им. А. И. Мещерякова» вернулись домой с новыми впечатлениями и стремлением к дальнейшим достижениям в спорте.

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