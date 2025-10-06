Десятки тысяч участников: как прошел фестиваль бега «Моя столица» в Москве

В выходные 4–5 октября в Москве прошел беговой фестиваль и полумарафон «Моя столица» на Воробьевых горах, который ознаменовал завершение сезона столичного большого бега. В первенстве поучаствовали более 30 тысяч спортсменов из 82 российских регионов, сообщает пресс-служба организаторов.

Соревнования «Моя столица» впервые прошли на протяжении двух дней подряд. 4 октября состоялись забеги на 1 км, 5 км, 300 и 600 метров для детей, а также инклюзивный «Забег безграничных возможностей» для участников с ограниченными возможностями здоровья (600 метров). На следующий день спортсмены преодолили полумарафон и 10-километровую дистанцию.

В забеге на 5 км победил российский легкоатлет Ринас Ахмадеев, финишировавший за 13 минут 59 секунд. В женской категории золото получила чемпионка России по полумарафону Надежда Сизова (16 минут 1 секунда). В полумарафоне победил Виктор Гуржий (1 час 4 минуты 26 секунд), однако чемпиону не удалось побить абсолютный рекорд 2020 года, когда Владимир Никитин финишировал за 01:01:09. Среди женщин на дистанции 21,1 км выиграла Наталья Леонтьева (01:12:51). Дистанцию в 10 километров первыми преодолели чемпион России в беге на полумарафонскую дистанцию Сергей Шаров (29:28) и рекордсменка России Светлана Аплачкина (32:07).

Примечательно, что в 2025 году на забеги 5 и 10 километров вышли в том числе паралимпийцы — лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. Среди них победителями стали Тимур Ревенков и Виктория Медведь (дистанция 5 км), Евгений Черный и Наталья Кочерова (10 км).

«Моя столица» проходит в качестве завершающего старта ежегодной серии «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». Первенство считается одним из ключевых событий для любителей бега в России.

Руководитель проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» Игорь Блюмин подчеркнул, что в этом году в «Моей столице» поучаствовало вдвое больше людей, чем в 2024 году. Это подтверждает, что все больше россиян интересуются бегом.

Блюмин добавил, что первенство также стало ярким событием спортивного туризма, поскольку более трети участников съехались в Москву из других субъектов страны.

«Московские соревнования завершили серию забегов по 10 городам Золотого кольца России, ставших ярким проектом в развитии бегового туризма. Такие события обладают огромным потенциалом для популяризации спорта и путешествий с пользой внутри страны. Учитывая, что с каждым годом число участников забегов растет в среднем на 20%, мы готовимся принять еще больше любителей бега в следующем году», — высказался глава проекта.