Депутат Балашихи Николаев подарил спортсменам плавательные костюмы
Фото - © Соц.сети депутата Совета депутатов Балашихи Евгения Николаева
Депутат совета депутатов Балашихи, директор спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Евгений Николаев вручил воспитанникам отделения адаптивного спорта специальные соревновательные плавательные костюмы фирмы «Арена». Эти костюмы позволяют улучшить результаты на 5-15%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Фирма «Арена» производит костюмы для плавания для ведущих спортсменов мира.
Благодаря поддержке администрации городского округа Балашиха и лично заместителя главы Балашихи Лилии Татевосян были приобретены 5 костюмов для ведущих пловцов спортивной школы олимпийского резерва.
Первыми костюмы получили заслуженный мастер спорта России, серебряный призер паралимпиады в Токио, призер чемпионатов мира и Европы по адаптивному плаванию Артем Исаев, а также победительницы и призеры чемпионатов России по адаптивному плаванию.
Эти подарки позволят спортсменам достичь новых побед во славу России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.