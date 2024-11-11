Депутат Балашихи Николаев подарил спортсменам плавательные костюмы

сегодня в 15:38

Депутат совета депутатов Балашихи, директор спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Евгений Николаев вручил воспитанникам отделения адаптивного спорта специальные соревновательные плавательные костюмы фирмы «Арена». Эти костюмы позволяют улучшить результаты на 5-15%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фирма «Арена» производит костюмы для плавания для ведущих спортсменов мира.

Благодаря поддержке администрации городского округа Балашиха и лично заместителя главы Балашихи Лилии Татевосян были приобретены 5 костюмов для ведущих пловцов спортивной школы олимпийского резерва.

Первыми костюмы получили заслуженный мастер спорта России, серебряный призер паралимпиады в Токио, призер чемпионатов мира и Европы по адаптивному плаванию Артем Исаев, а также победительницы и призеры чемпионатов России по адаптивному плаванию.

Эти подарки позволят спортсменам достичь новых побед во славу России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.