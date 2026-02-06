Денис Рябушкин из Раменского занял 8-е место в забеге на 10 км в Дубае

В начале февраля в Дубае состоялся 25-й международный марафон Dubai Marathon, в котором приняли участие более 250 российских спортсменов. Среди них был и житель Раменского Денис Рябушкин, который показал достойный результат в любительском забеге на 10 км, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Денис финишировал первым среди россиян с результатом 35 минут 41 секунда, что позволило ему занять 8-е место в общем зачете и 3-е место в своей возрастной категории.

«Специально к забегу не готовился, поскольку напряженный соревновательный декабрь обострил мышечную травму. В январе поддерживал форму без острых скоростных работ», — рассказал Денис Рябушкин.

Раменский бегун является представителем «гжельской школы бега», которую возглавляют тренеры Александр Белоусов и Дмитрий Емельянов.

«Тренировался, когда учился в институте, потом взрослая жизнь — и бег уже от случая к случаю. Возобновил систематические тренировки, когда стал приближаться к 35 годам, именно с этого рубежа проводятся соревнования среди любителей в возрастных категориях. Разумеется, в таком возрасте все слабые места обнажаются и начинают беспокоить травмы, но спортивное прошлое помогает не замечать некоторых недугов, ведь целенаправленная подготовка на результат — это непрерывный процесс», — подчеркивает Денис.

В настоящее время Денис работает в СК «Борисоглебский» и активно участвует в жизни местного бегового сообщества. Регулярно совершает пробежки с представителями клуба любителей спорта «Сатурн», участвует в забегах «5 верст» и дружит с беговым клубом «Тирс» Ирины и Сергея Шевченко.

2025 год стал для спортсмена особенно успешным. В декабре он занял второе место на Кубке Московской области по легкой атлетике на дистанции 3000 метров и победил в своей возрастной категории на всероссийских соревнованиях «Московский вызов».

В планах на этот беговой год у раменчанина участие в различных соревнованиях в Минске, Туле, Челябинске и Казани. С нетерпением Денис ожидает «ЗаБег.РФ», который состоится 24 мая в Раменском.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.