День спорта состоялся на стенде Подмосковья выставки-форума «Россия» на ВДНХ

День спорта прошел на подмосковном стенде международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Сегодня на выставке „Россия“ масштабный День спорта. На нашем стенде сегодня были представлены различные достижения в области физкультуры и спорта. Гости выставки могли насладиться показательными выступлениями и мастер-классами как от именитых профессиональных спортсменов, так и от учащихся спортивных школ», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

​На стенде «Подмосковье» в течение дня проходили презентации профессиональных спортивных обществ и спортивных учебных заведений региона: гандбольного клуба «Звезда», команды по хоккею на траве «Динамо-Электросталь», регбийного клуба «ВВА-Подмосковье», а также спортшкол по хоккею, по легкой атлетике, по боксу, по летним видам спорта, училища олимпийского резерва № 3 и спортивного училища № 5 «Мастер-Сатурн».

​В ходе презентаций спортсмены и представители команд Московской области рассказали посетителям стенда о своих видах спорта, о клубах, а также провели мастер-классы по фехтованию, футбольному фристайлу, акробатическому рок-н-роллу, метанию диска, толканию ядра, хоккею с шайбой, хоккею на траве, гандболу, регби, боксу и стрельбе из лазерного пистолета. После мастер-классов любой желающий мог получить автограф и сделать совместное фото со спортсменами и тренерами, а юные любители спорта смогли познакомиться с Липой — официальным маскотом гандбольного клуба «Звезда».

​Также на подмосковной площадке представители дома юных техников «Интеграл» из городского округа Химки рассказали о секции спортивного пилотирования дронов и перспективах детского центра по обучению управления БПЛА. Все гости смогли рассмотреть и изучить беспилотники, выставленные в ходе презентации.

​«Сегодня на выставке вместе с традиционными видами спорта была представлена новая дисциплина „гонки дронов“. Соревнования по данному совсем молодому виду спорта были включены в программу прошедших недавно „Игр Будущего“ в Казани. Конечно, мы видим рост популярности киберспортивных дисциплин, фиджитал-спорта, в том числе и гонок дронов. Мы будем уделять им огромное внимание», — отметил глава регионального Минспорта Алексей Перов.

​На стенде функционировала открытая платформа взаимной поддержки для мам, чьи дети любят футбол. Основатели проекта «Футбольные мамы» в подробностях рассказали об инициативе и показали тематические видеоролики.

​На стенде Московской области на протяжении всего Дня спорта проходили спортивные викторины с вручением памятных призов от министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Также в течение дня на экранах стенда демонстрировались видеоролики о реализованных в Московской области спортивных проектах и спортсменах, представляющих регион.

​Вместе с тем на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялось пленарное заседание «Спорт. Возможности будущего» с участием министра спорта России Олега Матыцина.

​«На заседании обсуждались планы и стратегии развития спорта до 2030 года. Обсуждались и ближайшие международные соревнования — Игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы. Спортсмены из Московской области активно готовятся к данным стартам. Что касается массового спорта, мы готовы к началу летнего сезона. Уже стартовал новый беговой сезон, в ближайшее время пройдут первые велозаезды. Готов к старту и традиционный проект „Выходи во двор“ с участием звёзд отечественного футбола, организованный по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Программа будет насыщенная», — добавил министр физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Перов.

​Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ проходит с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Стенд Подмосковья находится в 75-м павильоне. Посетившие его гости попадают в полностью цифровой и мультимедийный мир достижений, большой истории и уникальной культуры региона. Аудиогид, озвученный народным артистом РФ Сергеем Безруковым, поможет сориентироваться в многообразии экспозиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.