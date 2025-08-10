День физкультурника отметили в Егорьевске

К празднованию присоединились не только спортивные, но и культурные учреждения.

Центральной локацией стал мини-стадион Спортивной школы «Виктория». Здесь состоялась церемония награждения, с показательными номерами выступил коллектив FD Crew — финалист проекта «Город танцует в парках», сотрудники городской библиотеки Егорьевска организовали мастер-классы для всех желающих. Рядом прошел турнир по баскетболу, разместили большое поле для шашек, а тренер Дворца спорта «Егорьевск» Александр Теньков пригласил желающих на поединки по армрестлингу.

Торжественное мероприятие посетили представители администрации и Совета депутатов муниципалитета. Глава округа Дмитрий Викулов вместе с заместителем председателя Совета депутатов Александром Плотниковым и исполняющим обязанности начальника Управления спорта и молодежной политики Альбертом Гавриловым вручил заслуженные награды — Почетные грамоты героям спортивной сферы Егорьевска.

«День физкультурника — это возможность выразить благодарность тренерам, которые своим трудом и преданностью делу воспитывают будущих чемпионов. Развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением. Строительство и реконструкция спортивных объектов, поддержка талантливых спортсменов, пропаганда здорового образа жизни — все это способствует тому, чтобы наши спортсмены одерживали победы не только на уровне округа и региона, но и на международной арене», — отметил глава м. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

С организацией помогали Волонтеры Подмосковья — среди них также есть спортсмены, которые активно продвигают спорт в массы. Волонтеру Илье Сузи 19 лет. Он занимается воркаутом и ходит в спортивный зал.

«Я очень люблю воркаут. При своем весе 58 кг жим штанги лёжа у меня 80-85 кг, отжиматься получается больше 100 раз за подход. Почти каждый день прихожу на городские спортивные площадки и если вижу рядом детей, подхожу, стараюсь их увлечь, помочь, вместе занимаемся и тренируемся. И бывает так, что через какое-то время прихожу на турники, встречаю снова этих детей и они мне рассказывают, что уже, например, могут подтянуться или отжаться, меня это очень радует», — делится Волонтер Подмосковья Илья Сузи.

Цель Ильи — стать лучшим в своей категории. Так же, как и другие спортсмены, юноша неуклонно идет к задуманному, тренируется и участвует в соревнованиях. Порядка 350 мероприятий составляет сезон спортсменов округа. Сейчас, по словам Альберта Гаврилова, — самый пик. Уже в 20-х числах главные звезды егорьевского спорта — юные воспитанницы Спортивной школы по вольной борьбе им. Ю. С. Чернова — примут участие в Первенстве мира. Напомним, в прошлом году статус чемпиона мира по вольной борьбе завоевала спортсменка из Егорьевска Алина Шевченко. С этого года она перешла в новую категорию и теперь соревнуется со взрослыми.

Призовые места на российских соревнованиях занимают и другие спортсмены города, среди которых рукопашники СШ «Виктория», гандболисты и шахматисты СШ «Лидер», пловцы ДС «Егорьевск», футболисты Спортивного училища № 5. Радуют успехами и представители дворового спорта. Тренеры и руководители скромно отмечают — привести ребенка в секцию — это лишь малая часть его спортивной жизни. Важная задача лежит на плечах родителей — собственным примером показать ребенку, как важно укреплять свой организм и поддерживать хорошую физическую форму. Именно поэтому для многих спорт — дело семейное. Так, на второй площадке празднования Дня физкультурника — в парке «200 лет Егорьевску» — можно было встретить лидера егорьевского бегового сообщества Наталью Махову. Она провела разминку для участников фестиваля спорта «Победа». На тренировку пришла вместе с младшей дочерью, которой всего 3 с половиной года. Глядя на маму, девочка тоже с удовольствием занимается спортом и уже завоевывает свои первые медали на городских и региональных соревнованиях по бегу.

Фестиваль спорта в парке был направлен именно на объединение детей и родителей. Глядя на Наталью с дочерью, многие мамы тоже присоединились к семейным эстафетам, играли и соревновались вместе с малышами. Именно так любой спорт становится командным. Даже если команда — это семья. Здесь же, в парке, состоялись мастер-классы по популярным видам спорта, тематическая викторина с подарками, творческая арт-поляна и концерт ансамбля «Заряночка», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы с дочкой часто гуляем в парке и очень рады, что каждые выходные здесь проходят какие-то активности для детей. Очень хорошие организаторы, все всегда весело и интересно. Хорошо, что у нас в городе есть такой парк, где дети могут и развлечься и научиться чему-нибудь новому», — отметила участница фестиваля Даря Мясникова.

Параллельно любителей различных направлений спорта ждали на командные состязания. В Спортивном центре «Теремок» играли в футбол, на площадке школы № 12 соревновались в парковом волейболе среди дворовых команд, на поле школы № 1 провели турнир по мини-футболу, а в спорткомплексе «Мещера» организовали соревнования по настольному теннису.

Постепенно к празднованию присоединяются сельские дома культуры. Уже прошел спортивный праздник в Михалевском КДЦ и в верейковском СДК, в 15:00 всех желающих ждут в КДЦ «Новый» и поповском СДК (6+), в 16:00 — спортивные праздники пройдут в ДК поселка Рязановский и ДК села Никиткино (6+).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.