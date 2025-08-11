День физкультурника отметили масштабным спортивным праздником в Волоколамске

9 августа на стадионе «Текстильщик» отметили День физкультурника. Праздник начался с парада спортсменов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участвовали победители турниров, спортсмены, тренеры и ветераны. Затем на стадионе прошли мастер-классы, турниры, конкурсы и массовая зарядка.

На стадионе «Текстильщик» собрались спортсмены и любители активного образа жизни, чтобы вместе отметить это событие.

Праздник начался с парада спортсменов, который возглавил Сергей Антонов, руководитель Центра тестирования ВФСК ГТО. В колонне прошли юные баскетболисты — победители и призеры турниров, а также спортсмены и тренеры по стритболу, спортивной акробатике, волейболу, футболу, плаванию, лыжам, боксу, дзюдо, акробатическому танцу, хоккею и другим видам спорта. В мероприятии приняли участие и ветераны спорта.

Почетные гости, включая заместителя главы Волоколамского округа Марину Марнову, председателя окружного Совета депутатов Татьяну Шаргаеву и руководителя Ассоциации ветеранов СВО Московской области Алексея Вирясова, поздравили участников и отметили их достижения. Также на празднике спорта присутствовал Владимир Назарович Никифоров. Жители Волоколамского округа знают его, как талантливого футбольного наставника. Среди его воспитанников есть мастера спорта СССР и России. Он пожелал всем спортсменам дальнейшего развития и побед.

Затем на стадионе прошли мастер-классы, турниры, конкурсы, викторины и массовая зарядка. Все желающие могли проверить свои силы в легкоатлетической эстафете и тестировании нормативов ГТО.

Праздник завершился на позитивной ноте, оставив яркие впечатления у всех участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.