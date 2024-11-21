Дегтярева предложили на пост президента Олимпийского комитета РФ

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С такой инициативой выступила Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР). Решение было принято 21 ноября на заседании исполнительной комиссии ФТАР.

Ранее кандидатуру Дегтярева на пост президента ОКР предложил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. С такой идеей он выступил 17 октября на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Президент России Владимир Путин тогда отметил, что предложение следует внимательно рассмотреть. Он добавил, что это может быть оправданно.

В случае, если Дегтярева изберут на пост президента ОКР, он сможет совместить два поста, продолжив работать министром спорта.

Бывший президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков решил уйти в отставку в октябре. По его словам, на это повлияли экономические предпосылки.