Дегтярев может совместить два спортивных поста

Дегтярев может остаться министром спорта и возглавить ОКР

Михаил Дегтярев может продолжить работать министром спорта и возглавить Олимпийский комитет России в случае победы на выборах президента организации, сообщает РИА Новости .

Министр спорта Дегтярев заявил, что может остаться главой ведомства в правительстве и занять выборный пост некоммерческой организации на законных основания. Для этого необходимо разрешение президента России.

«Национальный олимпийский комитет — это самоуправляемая некоммерческая организация. Совмещение возможно, один человек на два кресла на некоммерческой основе — это абсолютно рабочая схема», — заявил чиновник.

Он добавил, что готов обратиться с такой просьбой к главе государства.

Ранее президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков подал в отставку. Его полномочия истекают 7 ноября.