Дарья Олесик и Павел Репилов из Подмосковья получили лицензии на Олимпиаду-2026 в Италии

Саночники Дарья Олесик и Павел Репилов из Подмосковья получили олимпийские лицензии для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международная федерация санного спорта (FIL) определила обладателей олимпийских лицензий для нейтральных спортсменов. По итогам квалификации российские саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили по одной лицензии в женском и мужском одиночном разряде для участия в XXV зимних Олимпийских играх 2026 года.

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт отметила, что спортсменам предстоит пройти проверку Международного олимпийского комитета на соответствие критериям нейтрального статуса и получить официальные приглашения. Окончательное решение об их участии примет МОК.

Дарья Олесик занимает 23-е место в мировом рейтинге FIL, Павел Репилов — 30-е. Оба представляют областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР Альберта Демченко в Дмитрове.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования по санному спорту состоятся с 7 по 12 февраля, где будет разыграно пять комплектов наград. В одноместных санях выступят 25 мужчин и 25 женщин, всего в санном спорте примут участие 106 атлетов из 19 стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.