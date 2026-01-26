Данила Скоробогатов выиграл «Зимний Кубок РДС» по дрифту сезона 2025/2026

Пилот Team234 Motorsport v.2.0 Данила Скоробогатов из Томска одержал победу на втором этапе «Зимнего Кубка РДС» по дрифту сезона 2025/2026, который прошел в центре технических видов спорта «Москва», сообщает пресс-служба организаторов.

Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту завершился в центре технических видов спорта «Москва». В соревнованиях приняли участие 32 пилота из 12 регионов России. По итогам этапа сильнейшим пилотом страны в зимнем дрифте стал Данила Скоробогатов из Томска, выступающий за Team234 Motorsport v.2.0.

В квалификационных заездах среди профессионалов Скоробогатов набрал 99,5 балла, а среди любителей лучшим стал Владимир Мазаев с результатом 99 баллов. В парных заездах Скоробогатов последовательно одержал победы над Александром Леоновым, Михаилом Меером, Артемом Лейтисом и Александром Переведенцевым. В финале он обошел Артура Зеленого, который занял второе место.

«По итогам „Зимнего кубка“ у меня максимально положительные впечатления. Нашей команде удалось достичь действительно высоких результатов. Для меня было важно технично и аккуратно проехать как лидером, так и преследователем в каждом из своих заездов. И в финале я встретился с Артуром Зеленым, которого ранее тренировал, и это стало своеобразным экзаменом», — поделился Данила Скоробогатов.

Фото - © Пресс-служба организаторов «Зимнего Кубка РДС» Фото - © Пресс-служба организаторов «Зимнего Кубка РДС» Фото - © Пресс-служба организаторов «Зимнего Кубка РДС» Фото - © Пресс-служба организаторов «Зимнего Кубка РДС»

В командном зачете этапа победила Team234 Motorsport v.2.0 (Данила Скоробогатов, Денис Тестоедов, Артем Перепелица). Второе место заняла команда «ЦМРБанк», третье — Team234 Motorsport. В рамках этапа также прошел Кубок Москвы по дрифту, где победу одержал Артур Зеленый.

По итогам двух этапов «Зимнего Кубка РДС» сезона 2025/2026 Данила Скоробогатов набрал 359 баллов и стал победителем личного зачета. Второе место занял Александр Переведенцев (312 баллов), третье — Денис Тестоедов (289 баллов). В командном зачете лидирует Team234 Motorsport v.2.0.

Впервые в рамках этапа прошли учебно-тренировочные сборы для юниоров 8–16 лет. Победителем среди юных пилотов стал Тимофей Колобов из Москвы. Генеральный директор Российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский отметил высокий уровень участников и успешное проведение соревнований.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.