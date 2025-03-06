«Чудес не бывает»: эксперт рассказал, как быстро «сделать» идеальную фигуру

Многие к праздникам вспоминают, что хотели бы выглядеть лучше, но для идеальной фигуры нужно постоянно уделять внимание этому вопросу, сообщил РИАМО чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев.

В преддверии Международного женского дня к специалистам обращаются все больше клиентов с одним вопросом: как эффективно похудеть в короткий срок.

«Чудес не бывает. Я не знаю волшебных средств, которые приведут в форму в быстрый срок. Единственное, что я могу пожелать — всем, кто имеет лишний вес, дать себе обещание, что они возьмутся за себя после праздника и начнут заниматься спортом», — пояснил Фатеев.

По его словам, в некоторых случаях годы изнурительного труда в спортивном зале могут уйти на создание вожделенной формы. Успех складывается, в основном, из двух составляющих — тщательно подобранной диеты и регулярной физической активности. А многие боятся худеть из-за кожи, которая после сброса веса может обвиснуть и долго восстанавливаться.

«Могу лишь только поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта. Надеюсь, они займутся спортом, особенно если это им нужно. Помните — человек прекрасен сам по себе! Незначительная прибавка в весе кому-то может понравиться. Если это не критично, пусть будет так», — заключил Фатеев.