Число заявок на участие в третьем чемпионате Москвы по кибатлетике выросло втрое

Более 2,5 тыс. человек посетили Третий открытый чемпионат Москвы по кибатлетике, который проходил с 13 по 15 сентября в Центре ассистивных технологий «Феникс» на ВДНХ, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Участники испытали новейшие ассистивные технологии, продемонстрировав их функциональные возможности. Они оценили экзоскелеты, нейроинтерфейсы, коляски с электроприводом, протезы плеча, предплечья, бедра и голени. Разработчики получили ценные отзывы, которые помогут улучшить существующие продукты и разработать новые решения.

«В этом году на соревнование подали втрое больше заявок, чем в первом сезоне. Интерес к нему проявили 324 кибатлета из 46 регионов РФ, включая Москву, Петербург, Татарстан, Адыгею, Удмуртию, Красноярский край, Новосибирскую область, а также из Белоруссии и Казахстана», — заявила заммэра Москвы в правительстве города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Эксперты отобрали 130 участников, среди который около 40 бойцов специальной военной операции (СВО).

В рамках чемпионата участники прошли через ряд испытаний. На площадке были организованы 3 трассы: «Пересеченная местность», «Ремонт» и «Тактильная сумка». На первой трассе нужно было преодолеть участок с неровной поверхностью, на второй — выполнить бытовые задачи, такие как забивание гвоздя или вкручивание лампочки, а на третьей — определить форму предметов с помощью специальных устройств.

Также в рамках чемпионата прошли дискуссии, посвященные перспективам развития отрасли и выходу на международные рынки. Участники обменивались мнениями, обсуждали текущие тенденции и планы на будущее. Помимо этого, были организованы тематические мастер-классы, презентации студенческих проектов и технологических стартапов. Интерактивные зоны привлекали внимание посетителей, предлагая разнообразные активности и демонстрации.

Сергунина добавила, что важной частью мероприятия стала выставка «Витрина инноваций». На ней представили более 80 современных разработок отечественных производителей. Инновационные решения направлены на повышение качества жизни людей с особыми потребностями.

Среди них можно выделить систему восстановления двигательных функций конечностей после инсульта или травм, платформу для развития социальных навыков у детей, умное зеркало с логопедическими играми, реабилитационные устройства, бионические и косметические протезы, экзоскелеты и др.

Кроме того, свои разработки представили резиденты Центра ассистивных технологий «Феникс». Центр предоставляет возможность для тестирования и демонстрации новых решений, организации отраслевых мероприятий и взаимодействия с московскими ведомствами и корпоративными клиентами.