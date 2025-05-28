Чирлидеры Раменского завоевали медали на фестивале «Закрытие Чир сезона-2025»

25 мая в подмосковном Лыткарино состоялся фестиваль «Закрытие Чир сезона-2025», на котором успешно выступили спортсмены из Раменского округа, представляющие клуб «МунЛайт». Воспитанники клуба тренирующиеся на базе многофункционального спортивного комплекса «Борисоглебский» в городе Раменское на улице Махова под руководством тренеров Анжелики Олеговны Ожог и Ростислава Михайловича Круглова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены из Раменского показали следующие результаты: в дисциплине «Чирлидинг — стант (дети)» команда «Мунлайт звезда» заняла первое место. В категории «Чирлидинг — стант начинающие (все возраста)» Кристина из команды «Мунлайт» стала бронзовым призером, завоевав третье место. В дисциплине «Чирлидинг — стант (все возраста)» Дарина заняла четвертое место.

Успехи юных раменских чирлидеров на престижном фестивале стали очередным подтверждением высокого уровня подготовки воспитанников клуба «МунЛайт» и их тренеров.

Занятия по чир-спорту в спорткомплексе «Борисоглебский» проходят по вторникам, четвергам и субботам. Предварительная запись по телефону: +7 (906) 076-24-00. Пробная тренировка — бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.