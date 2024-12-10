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Чирлидеры из Подмосковья заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

В Москве подвели итоги одного из крупнейших Всероссийских соревнований сезона по чирлидингу — RUSSIAN CHEER OPEN 2024. Они собрали спортсменов из Москвы, Подмосковья, Зеленограда, Волжского, Обнинска, Орла, Нижнего Новгорода, Валдая, Малоярославца и других городов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга Ступино.

Город Ступино представляли команды: «Пантера» — в категории «юноши и девушки», «Пантера кидс» — в категории «мальчики и девочки», «Киттэнс» — в категории «малыши».

По итогам выступлений у «Пантера» и «Киттенс» — третьи места, у «Пантера кидс» — первое.

По словам тренера Татьяны Агаповой, на сегодняшний день в секции занимается около 70 человек в возрасте от 3,5 до 16 лет.

«В программу тренировок включены общая физическая подготовка, растяжка и акробатика, уточнила она. Тренировки ступинских чирлидеров проходят на стадионе трижды или четырежды в неделю, включая направления «Перформанс», «Чир фристайл» и «Чир джаз», — объяснила она.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.