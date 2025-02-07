Чирлидерши из Чехова примут участие в чемпионате и первенстве по чир спорту

В универсально-спортивном комплексе «Подмосковье» пройдут чемпионат и первенство Московской области по чир спорту. В соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов, в их числе воспитанницы спортивного клуба «ЧирЛедис» м. о. Чехов, сообщила пресс-служба муниципального округа.

Турнир пройдет среди сильнейших атлетов в возрасте от 8 лет и старше из разных муниципалитетов.

Победителей и призеров определят в номинациях: мальчики и девочки 8-11 лет, юноши и девушки 12-14 лет, юниоры и юниорки 15-18 лет.

Лучшие спортсмены войдут в сборную Московской области по чир спорту и представят регион на чемпионате и первенстве России, которые состоятся с 1 по 7 мая в Москве.

Мероприятие пройдет в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» 9 февраля в 9:00 по адресу: УСК «Подмосковье», ул. Краснознаменская, 24.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.