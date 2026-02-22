Четыре живописных круга: как прошел 50-километровый марафон «Лыжня в Лавру»

В городском округе Пушкинский в деревне Нововоронино состоялось масштабное спортивное событие — лыжный марафон «Лыжня в Лавру». Самая сложная дистанция была сегодня покорена участниками старше 18 лет, а на преодоление марафона сильнейшим атлетам потребовалось от двух с половиной до четырех часов.

Организаторы подготовили для спортсменов-любителей и профессионалов трассу протяженностью 50 километров, которая считается одной из самых живописных в центральном регионе. Маршрут представляет собой четыре круга по 12,5 км, пролегающих мимо исторических достопримечательностей по пути в Сергиев Посад.

Не каждый решается на столь серьезное испытание: помимо длины, дистанция осложняется перепадами высот и погодными условиями: на старте светило солнышко, но через пару часов задул ветер и пошел снег. Чтобы избежать толчеи на старте, участников разделили на волны — первые лыжники ушли на трассу ровно в 11:00, следующие стартовали с интервалом в три минуты.

На преодоление марафона сильнейшим атлетам потребовалось от двух с половиной до четырех часов напряженной борьбы. Болельщики встречали финишеров горячим чаем и кашей. Абсолютным победителем сегодняшнего забега среди мужчин стал Илья Кочетыгов. Среди женщин чемпионкой стала Олеся Гусенкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

