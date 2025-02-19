Четыре старта пройдут в Подмосковье в рамках серии заездов Gran Fondo

В 2025 году в рамках ежегодных велозаездов Gran Fondo Russia в Московской области пройдут четыре крупных старта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Традиционно сезон откроется фестивалем в Волоколамске. Любители велоспорта смогут проехать по гоночной трассе Moscow Raceway 25 мая. 22 июня велозаезд пройдет в Дмитрове. 24 августа старт будет дан в Серпухове, а завершится сезон в Рузе 21 сентября.

Gran Fondo — самая популярная в России серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта «Суперлига Подмосковья».

Следить за стартами и новостями можно на сайте: granfondo.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.