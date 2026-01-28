Четыре спортсмена из Подмосковья выступят на зимней Олимпиаде-2026 в Милане

Четыре спортсмена из Московской области вошли в состав национальной сборной на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В национальную команду России на зимнюю Олимпиаду-2026 вошли четверо представителей Московской области — это рекордное количество для региона. По два спортсмена отправятся от Камчатского края, Санкт-Петербурга и Татарстана, еще три атлета представят другие города.

Дарья Олесик и Павел Репилов получили олимпийские лицензии от Международной федерации санного спорта (FIL) и выступят в санном спорте. Олесик занимает 23-е место в мировом рейтинге FIL, Репилов — 30-е. Оба спортсмена тренируются в областном Центре олимпийских видов спорта и СШОР Альберта Демченко в Дмитрове. Соревнования по санному спорту пройдут с 7 по 12 февраля, будет разыграно пять комплектов наград.

Семен Ефимов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Дмитров), выступит в горнолыжном спорте. Он является победителем последних трех сезонов Кубка России в слаломе, чемпионом России и призером международных соревнований. Ефимов выйдет на старт 16 февраля в дисциплине «слалом».

Официальное приглашение на Игры также получила конькобежка Анастасия Семенова из Коломны, одна из лидеров национальной команды. Она примет участие в дисциплине «масс-старт». Основная часть соревнований по конькобежному спорту, а также церемонии открытия и закрытия Олимпиады состоятся в Милане.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.