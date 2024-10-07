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Четыре медали завоевали спортсмены Подмосковья на соревнованиях по конному спору

Представители Московской области стали победителями и призерами в серии соревнований по конному спорту: чемпионата России, Международного фестиваля студенческого конного спорта и первенства Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Герман Сердечнов показал лучший результат на лошади по кличке Кордетто в трех видах программы: манежная езда, кросс и конкур на чемпионате России среди всадников на молодых лошадях.

Софья Гаврилина в тандеме с лошадью Зола-07 стала победительницей первенства Центрального федерального округа в категории «легкий класс 100», а Василиса Маврина со скакуном Овод-06 завоевали бронзовую медаль.

Дарья Новикова и ее конь Хенигвайн-09 завоевали «золото» в категории «детский класс 90» в рамках фестиваля студенческого конного спорта.

Соревнования проходили в конноспортивном комплексе «Maxima Park» в Дмитровском городском округе Московской области с 27 по 29 сентября. Участие в турнире приняли всадники старше 16 лет. Почти 70 спортивных пар «всадник-лошадь» вышли на старт более 300 раз.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также глава Подмосковья сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.