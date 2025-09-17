Четыре медали завоевали рукопашники Солнечногорска на Кубке мира в Кыргызстане

Сильнейшие атлеты России и других стран приняли участие в Кубке мира по рукопашному бою в Бишкеке, Кыргызстан. В составе сборной выступили четыре солнечногорских спортсмена. Они завоевали три золотых и бронзовую медали, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первые места в дисциплине «Демобой» покорились Алексею Финогенову, Илье и Роману Манухиным. Третье место в дисциплине «Бой» — у Романа Веледеева.

«Ваши победы — гордость не только для спортсменов и их тренеров, но и для всего округа. Поздравляю спортсменов в отличными результатами и желаю успешного выступления на следующих международных стартах», — поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кубок мира собрал сотни участников из 12 стран: России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Пакистана, Египта, Сирии, Палестины и Конго.

По итогам поединков российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете.

