Черышев заявил, что Акинфеев может стать тренером ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после завершения карьеры может стать главным тренером. Об этом сообщает Metaratings.ru .

Черышев отметил, что Акинфеев остается ключевым игроком команды и способен продолжать карьеру еще несколько лет.

«Акинфеев — история нашего футбола. Можно сказать про него лишь лестные слова. Если Игорь протянет еще годик, два или три, мы будем только рады. Если тренерский штаб увидит, что Акинфеев не справляется, и будет доверять другому вратарю, тогда Игорю можно будет задуматься о будущем», — сказал Черышев.

По словам бывшего форварда, нынешняя роль первого номера подтверждает высокий уровень вратаря.

«Сейчас он играет первым номером, значит, потенциал еще есть, он этого достоин. Неважно, 20 тебе лет или 50. Все зависит от пользы, которую ты приносишь клубу. Акинфеев парирует серьезные удары, спасает ЦСКА в трудных ситуациях. Думаю, Игорь мог бы стать главным тренером по завершении карьеры», — добавил он.

В текущем сезоне 40-летний Акинфеев провел 19 матчей в Российской премьер-лиге, трижды сыграл «на ноль» и пропустил 22 мяча. Контракт вратаря с ЦСКА истекает летом.

