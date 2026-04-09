По его словам, команды практически равны по уровню и будут играть только на победу, однако исход очной встречи не станет решающим в борьбе за титул.

«Разницы между командами почти нет. Они обе будут играть только на победу. Нас ждет матч за шесть очков. Но матч „Зенит“ — „Краснодар“ не определит чемпиона. После него командам в РПЛ надо провести еще по шесть игр. „Зенит“ и „Краснодар“ после очной встречи ждут серьезные соперники. У обеих команд будет много моментов, в которых они смогут потерять очки», — сказал Черевченко.

После 23 туров «Краснодар» лидирует в таблице Российской Премьер-Лиги с 52 очками. «Зенит» занимает второе место, набрав 51 балл. Очный матч пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.