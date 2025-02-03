Чемпионы мира по хоккею приехали в Дубну, чтобы сыграть с жителями

Олимпийские чемпионы, обладатели кубка Стэнли, чемпионы мира по хоккею приехали в Дубну, чтобы сыграть с жителями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первым из спортсменов на лед вышел Сергей Коньков, который показал мастер-класс детской команде.

Сотрудники предприятий города, Объединенного института ядерных исследований, ГосМКБ «Радуга», депутаты — это команда Дубны. А следом под несмолкаемые аплодисменты ведущие объявляют участников сборной легенд. Поприветствовать дубненцев вышел главный тренер легенд — многократный олимпийский чемпион, чемпион мира, Александр Якушев.

«Мне хочется поблагодарить за приглашение Андрея Юрьевича Воробьева, министра спорта МО и главу города Максима Тихомирова. Хочется пожелать успехов нашему противнику, единственная просьба только — много не забивайте нам», — обратился главный тренер команды «Легенды хоккея» Александр Якушев.

Впервые в проекте участие принял Владимир Малахов, обладатель Кубка Стэнли. Традиционно игру поддержали Валерий Каменский, Александр Могильный, Евгений Давыдов и Виталий Прохоров. Легенд хоккея поддержали звезды кино. На первых минутах именно актер сериала «Молодёжка» и фильма «Легенда номер 17» Тимур Ефременков открыл счет и забил шайбу в ворота наукограда. Он также не скрывал эмоций от участия в проекте.

«Я кайфую, моему наслаждению нет предела!», — поделился участник команды «Легенды хоккея» Тимур Ефременков.

Уже в середине первого тайма хоккеисты наукограда почувствовали себя увереннее на льду и пошли в атаку. Одним из тех, кому удалось забить шайбу в ворота легенд, стал сотрудник ОИЯИ Алексей Трубников. Говорит, в детстве следил за матчами с Якушевым, сам же в хоккей начал играть только в 30 лет. И это того стоило.

«Сыграть на льду с такими легендами и забить им голы — дорогого стоит. Спасибо болельщиками, организаторам, почаще устраивайте такие мероприятия для жителей, для гостей», — отметил участник команды жителей Дубны Алексей Трубников.

Всю игру с хоккеистами был глава Дубны Максим Тихомиров.

«На дубненском льду легенды хоккея показали игру высокого уровня. Дубненцы достойно сражались. Итоги матча подтверждают мои слова. Игра завершилась со счетом 8:7. Уверен, еще немного и Дубна могла бы вырвать победу. Спасибо нашему Губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за проект „Выходи во двор“. На трибунах сегодня не было свободных мест. Дубна горячо поддержала спортсменов», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

В этот день на трибунах за отечественный хоккей, за спорт болели 2000 дубненцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.