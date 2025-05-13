Чемпионку Паралимпиады не пустили на ЧМ для слепых. Она оказалась зрячей

На ЧМ для слепых не пустили чемпионку Паралимпиады Гаджиеву, оказавшуюся зрячей

Члена сборной Азербайджана по парадзюдо и чемпионку Паралимпиады 2021 года Шахану Гаджиеву не пропустили на проходящий чемпионат мира для бойцов с нарушением зрения. Врачи узнали, что девушка не имела «никаких ограничений» и является зрячей. Она получила пожизненную дисквалификацию, сообщает Prosport.Az .

Гаджиева не прошла медкомиссию для дзюдоисток с частичным нарушением зрения в весовой категории 52 кг.

«Оказалось, что у него не было никаких ограничений по зрению», — отмечает издание.

Кроме того, проблемы на медкомиссии возникли и у другого члена азербайджанской сборной по парадзюдо Эльнары Низамли. Она хотела соревноваться в группе с полностью слепыми спортсменами, но ее определили к слабовидящим, потому девушка тоже оказалась зрячей.

Чемпионат мира по парадзюдо среди бойцов с нарушением зрения проходит в Астане с 13 по 15 мая.