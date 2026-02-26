Чемпионка Мельникова оценила выступление россиян на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова заявила, что отсутствие части российских спортсменов на ОИ-2026 стало ударом для отдельных атлетов, но не отражает уровень всего спорта, сообщает Metaratings.ru .

«Для некоторых российских спортсменов неучастие в Олимпийских играх действительно стало большим ударом. Но я бы не говорила таких громких слов относительно всего российского спорта», — сказала Мельникова.

Гимнастка подчеркнула, что в Милане сборная выступала не в полном составе, а потому результаты не могут в полной мере отражать общий уровень. Она также не согласилась с мнением о «неполноценности» Игр.

«Чтобы попасть на них, все и всегда проходят отбор. Не всем желающим удается принять участие, но это же не означает, что Игры становятся неполноценными. Игры полноценные всегда!» — добавила спортсменка.

XXV зимняя Олимпиада прошла с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Россию представляли 13 спортсменов. Единственную медаль — серебро в спринте — завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.