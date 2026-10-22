Чемпионка Лидия Дьякова провела тренировку для юных лыжников в Химках

Юные спортсмены 21 октября приняли участие в открытой тренировке с чемпионкой по горным лыжам Лидией Дьяковой на базе «Родина» в микрорайоне Сходня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лидия Дьякова провела для юных спортсменов открытое занятие на горнолыжной базе «Родина» в микрорайоне Сходня в Химках. Чемпионка уделила внимание спортивной технике и рассказала, как важно прислушиваться к своему телу и не сдаваться после первой неудачи.

Осенняя погода позволила участникам в комфортных условиях сосредоточиться на отработке навыков. По словам организаторов, такие встречи помогают детям совершенствовать спортивные умения, развивать упорство и уверенность в собственных силах.

Тренировки проходят по воскресеньям. Для участия необходима предварительная запись по телефону +7 (926) 424-04-11 (Лидия).

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.