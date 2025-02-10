Чемпионат ЦФО по керлингу прошел в Дмитрове

В Дмитрове на базе центра фигурного катания и керлинга СК «Дмитров» состоялся чемпионат ЦФО по керлингу среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 20 команд — 10 мужских и 10 женских — из Москвы, Владимирской, Ярославской и Московской областей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В напряженной борьбе женская команда «Московская обл-1», в состав которой вошли дмитровчанки Влада Румянцева, Анастасия Мищенко, Алина Лец и Александра Мельникова, завоевала второе место. Бронзовые медали достались команде «Московская обл-2», где также выступала дмитровская спортсменка Ольга Котельникова.

В мужском турнире команда «Московская обл-2», в составе которой играли спортсмены из Дмитрова Макар Жуков, Дмитрий Грецкий, Глеб Ямбулатов и Михаил Мельник, заняла второе место. Третье место досталось команде «Московская обл-1», в которой также выступали дмитровчане Александр Еремин, Алексей Тузов, Кирилл Суровов и Алексей Куликов.

«Результаты дмитровских керлингистов подтверждают высокие стандарты подготовки и их конкурентоспособность на уровне федерального округа. Гордимся нашими спортсменами и желаем им новых побед!» — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.