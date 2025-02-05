Чемпионат России по мотогонкам на льду пройдет на стадионе «Зоркий»

Чемпионат России по мотогонкам на льду пройдет на стадионе «Зоркий», передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

15 и 16 февраля красногорский стадион «Зоркий» вновь примет чемпионат России по мотогонкам на льду. Это долгожданное мероприятие во все времена собирало большое количество восторженных зрителей. Ещё с 1995 года на стадионе «Зоркий» традиционно проводятся международные соревнования по гонкам на льду. Трек, расположенный в нашем округе, по праву считался одним из лучших в мировом спидвее. Спортсмены из разных стран мира на протяжении многих лет давали самые лестные оценки красногорской трассе.

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Зоркий» в дни соревнований или купить заранее, воспользовавшись онлайн сервисом.

Для детей до 7 лет и пенсионеров вход свободный.

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