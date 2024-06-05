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Чемпионат России по мотоболу состоялся в Видном

Центральный матч первого круга чемпионата России по мотоболу состоялся в подмосковном Ленинском городском округе 2 июня 2024 года. Обладатель национального кубка «Металлург» сыграл против «Колоса» из города Ипатово, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В первой атаке открыл счет лидер ипатовцев, играющий тренер „Колоса“ Сергей Крошка. Тем не менее, мы быстро ответили своим голом в исполнении Анатолия Касьянова.

По итогам игры у нас ничья и это результат максимальных усилий обеих сторон. Команды порадовали зрителей по-настоящему красивой игрой. Мы очень гордимся нашим коллективом и уверены, что впереди нас ждет больше побед», — сказал заслуженный мастер спорта России, тренер команды «Металлург» Владимир Сосницкий.

Матч завершился ничьей — счетом 3:3. Голы забили: игрок команды «Металлург» Анатолий Касьянов, участник команды «Колос» Вячеслав Лемешевский. Два гола забили: Иван Криштопа из «Металлурга» и Сергей Крошка из команды гостей.

Следующий матч состоится 29 июня 2024 года в Ленинском городском округе в городе Видное на стадионе Металлург. «Металлург» сыграет против команды «Ковровец» из города Ковров Владимирской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.