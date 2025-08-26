Чемпионат Подмосковья по гольфу состоится в Agalarov Golf & Country Club

сегодня в 09:57

В Подмосковье проводится турнир Лига Ставок — Чемпионат Московской области по гольфу 2025. Он пройдет с 26 по 29 августа на одном из самых престижных полей страны — Agalarov Golf & Country Club, сообщает пресс-служба Федерации гольфа региона.

В этом году состязания соберут сильнейший состав участников. Так, на поле выйдут действующие чемпионы РФ, мастера спорта, лидеры национального рейтинга и восходящие звезды отечественного гольфа. Призовой фонд турнира составит 2,5 млн рублей, что делает его одним из самых значимых событий в российском гольф-календаре.

Генеральным партнером турнира выступает компания «Лига Ставок» — один из лидеров букмекерской индустрии. Компания активно поддерживает развитие национального спорта и создает новую сферу спортивных развлечений.

В этом году зрителей и участников ждет историческое событие: 27 августа в рамках чемпионата впервые состоится VTB PRO-AM 2025, организованный ВТБ Private Banking совместно с Федерацией гольфа Московской области. Это уникальная возможность, когда клиенты банка смогут выйти на поле и сыграть вместе с сильнейшими гольфистами России. Формат Pro Am, популярный в мире, объединяет профессионалов и любителей, создавая атмосферу соревновательного драйва, спортивного духа и дружеского общения.

VTB PRO-AM 2025 включен в программу Спортивных игр Восточного экономического форума, которая объединит соревнования по 14 видам спорта. В этом году форум отметит 10-летний юбилей. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

VTB PRO-AM 2025 станет настоящим праздником гольфа и стиля. А партнеры турнира подготовили для участников и победителей призы.

Консьерж-сервис АМА — эксклюзивный сервис для премиальных клиентов, решающий повседневные и стратегические задачи, организующий индивидуальные путешествия и события, а еще находящий и доставляющий недоступные вещи в кратчайшие сроки.

Победители получат четыре билета Club 54 на престижный турнир LIV Golf в Саудовской Аравии.

Победители турнира VTB PRO-AM получат наградные дипломы с алмазной инкрустацией 5 карат от Alrosa Diamond Exclusive — многолетнего партнера банка ВТБ по предложению инвестиционных бриллиантов высочайших характеристик крупным частным инвесторам.

Предусмотрен и специальный приз от ВТБ Private Banking — за Hole-In-One на 15-й лунке участник получит настоящий золотой слиток, символизирующий блеск и ценность мастерского удара.

Лига Ставок — Чемпионат Московской области по гольфу и VTB PRO-AM 2025 — не только спорт высочайшего уровня, но и событие, которое объединяет лидеров в своих сферах, ценителей гольфа и истинных знатоков элитного досуга.