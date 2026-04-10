Фото - © Администрация г. о. Воскресенск

сегодня в 18:11

Чемпионат по бадминтону прошел в Воскресенске 8 апреля

Чемпионат городского округа Воскресенск по бадминтону состоялся 8 апреля в спортзале школы «Горизонт». Турнир посвятили годовщине начала Крымской наступательной операции 1944 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли в спортивном зале МОУ «СОШ «Горизонт». Дата проведения совпала с годовщиной начала Крымской наступательной операции, стартовавшей 8 апреля 1944 года и завершившейся через месяц разгромом 17-й армии вермахта и освобождением Крыма.

На открытии участников приветствовал депутат городского округа Воскресенск Илья Донодин.

«Сегодня спортивную жизнь Воскресенска трудно представить без бадминтона. Под руководством опытных тренеров-наставников наши ребята демонстрируют невероятную волю к победе и достойно представляют округ и Московскую область на соревнованиях различного уровня», — отметил депутат.

Победителями чемпионата в своих категориях стали Василиса Ицкова, Михаил Дренин, Егор Королев, Вера Михайлова и Виктория Зульфугарова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.