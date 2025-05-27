Чемпионат и Кубок РФ по дрэг-рейсингу прошли в Подмосковье

Более 200 лучших пилотов страны сразились в сверхскоростных дуэлях чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу на автодроме в Быково Раменского округа. Гонщики из Московской области завоевали 13 наградных кубков, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На трассе многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark в Быково прошли старты во всех 25 автомобильных и мотоциклетных категориях чемпионата и Кубка страны. Подмосковные гонщики завоевали 13 наградных кубков, из них три — за первое место, восемь — за второе и два — за третье.

В одном из самых престижных классов «ALL STARS ET» победителем стал Сергей Савченко из городского округа Домодедово. Также он занял второе место в гонке «STREET ET». В классе «9,2 PRO» первым финишировал Александр Казаков из Серпухова. Игорь Гейнрихс из Красногорска показал второе время в самом быстром зачете российского дрэг-рейсинга — «3,99».

Гонщик из городского округа Королев Александр Сергеев пришел к финишу вторым в классе «14,0». В классе «13,0» в шаге от победы расположился Виктор Касьянов из Люберец. В зачете «12,0» на счету подмосковных пилотов сразу две награды: Максим Гузенков из Балашихи поднялся на вторую ступень пьедестала, а ступенью ниже расположился Антон Шаповалов из городского округа Воскресенск. Кроме того, Руслан Арефьев из Люберец занял третье место в ещё одном престижном классе — «Super Pro ET».

Среди мотоциклистов в самом скоростном зачете «MOTO 8,5» победу отпраздновал Михаил Пахомов из Наро-Фоминского городского округа. На его счету также второй результат в классе «MOTO 8,5-9,7». Жуковский мотоциклист Александр Тронин записал на свой счет награду за второе время в зачете «MOTO 9,3». В классе «MOTO 9,7-14,0» представитель Раменского муниципального округа Сергей Дубровский тоже удостоился второго места.

Чемпионат и Кубок России по дрэг-рейсингу состоялись совместно с масштабной выставкой американских автомобилей от «Mad Buckets» — крупнейшего сообщества владельцев американских классических машин. Зрители увидели как классические автомобили, начиная с 1950 года выпуска, так и редкие модификации моделей, выпущенных уже в XXI веке. Кроме того, часть участников фестиваля выступала в дрэг-стрипе и в дрэг-рейсинге.

​Помимо захватывающих гонок, гостей ждала насыщенная развлекательная программа и дополнительные активности для всей семьи. Болельщики могли насладиться экскурсиями по автодрому, поездками на дрифт и дрэг-такси, полетами на вертолете, тюнинг-проектами, аттракционами, фуд-кортом и комфортными вместительными трибунами. По всем категориям билетов был открыт доступ в зону технического парка, где можно было не только увидеть и сфотографироваться со всеми машинами, принимающими участие в соревнованиях, но и взять автографы у именитых гонщиков. Для самых маленьких любителей автоспорта работал детский городок с аниматорами и аттракционами.

В период с июня по сентябрь на автодроме в Быково состоятся более 10 крупнейших автоспортивных соревнований всероссийского уровня. Среди прочего болельщиков ждут пять этапов чемпионата и Кубка страны. Также в 2025 году дебютирует новый формат — Суперкубок России по дрэг-рейсингу в трех классах («Pro», «Street» и «Moto»).

Подробнее ознакомиться с расписанием на сезон 2025 года и приобрести билеты можно на официальном сайте.

Соревнования и фестивали проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.