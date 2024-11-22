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Чемпион России по марафонскому бегу принял участие в субботнем забеге в Люберцах

Чемпион России по марафонскому бегу Юрий Чечун принял участие в субботнем забеге в Люберцах от бегового сообщества 5 верст Наташинский. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Традиционные 5 верст Юрий пробежал вместе с восходящей звездой отечественной легкой атлетики Полиной Покровской. Она финишировала первой из женщин с результатом 00:23:17. Самым быстрым из мужчин стал Дмитрий Горелышев с результатом 00:19:19.

Также в ходе субботнего забега было установлено четыре личных рекорда. Отличились Виталий Белый, Александр Боровик, Алина Ермакова и Лада Меншагина.

Очередной забег от сообщества 5 верст Наташинский состоится в эту субботу, 23 ноября. Он будет посвящён Дню матери, который отмечается в нашей стране 24 ноября.

Участников мероприятия традиционно ждут в 8:40 у входа в Центральный парк городского округа Люберцы около башни с часами.

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