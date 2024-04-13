Чемпион России дал старт проекту «Тот самый физрук» в Серпухове

На спортивной базе «Лесная опушка» состоялись первые командные соревнования учителей физкультуры и девятиклассников, которые пройдут в разных городах и регионах страны, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автор и ведущий проекта — знаменитый спортсмен Михаил Кокляев, активист «Здорового Отечества» и восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике. Сегодня он работает учителем физкультуры в одной из московских школ.

«Наша задача проекта „Тот самый физрук“ обратить внимание на профессию учителя физкультуры. Ведь именно он — ключевой проводник детей к здоровому образу жизни. Общероссийское общественное движение „Здоровое Отечество“, в рамках реализации программы поддержки национального проекта „Спорт — норма жизни“ и ГТО, данным турниром стремиться развить массовый любительский спорт в регионах», — сказал Кокляев.

Суть проекта известного спортсмена состоит в том, что в одной команде спортивные испытания на скорость, ловкость, выносливость, силу проходят ученики 9-х классов и их учителя физкультуры.

«Это пилотный проект, в планах обкатать его, посмотреть тайминг, взвесить плюсы и минусы. Хочется, чтобы такие передачи были на телевизионных каналах. Первый город — Серпухов, второй будет Тюмень. Сначала Московская область участвует в проекте потом вся страна», — отметил восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике. Участие в серпуховском турнире приняли 34 парных команд из горокруга Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

