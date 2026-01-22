Чемпион мира по хоккею Сапрыкин провел в Подольске мастер-класс для детей

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина 21 января заслуженный мастер спорта России, обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира в составе сборной России 2009 года Олег Сапрыкин провел для юных подольчан мастер-класс по хоккею, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На каток пришли десятки юных любители хоккея со всего округа и воспитанники СШОР «Витязь». Среди участников были малыши 2018 года рождения и юниоры 2009 года рождения.

Сапрыкин поделился с ребятами профессиональными секретами. Показал, как правильно держать клюшку, уверенно стоять на льду, управлять шайбой и действовать в игре.

Сначала юные спортсмены отрабатывали технику катания. Учились двигаться лицом вперед и спиной, держать баланс на льду. Затем перешли к работе с шайбой, оттачивали контроль, точность передач и базовые игровые приемы. Кульминацией встречи стал товарищеский матч, в котором ребята сразились в игре вместе с самим Сапрыкиным.

«Это событие имеет большое значение для развития хоккея в нашем округе. Такие встречи решают сразу две задачи: помогают ребятам, которые уже занимаются хоккеем, повысить свое мастерство, а также привлекают новых спортсменов. Важно, что опыт и жизненная школа таких мастеров, как Олег Сапрыкин, вдохновляют ребят. Они наглядно видят, что путь к большому спорту начинается с первых шагов на льду», — сказал организатор мероприятия, директор клуба «Воевода» Александр Карпушкин.

Атмосфера мероприятия получилась по‑настоящему теплой. После активной тренировки на морозе всех гостей угощали горячим чаем с баранками и конфетам.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.