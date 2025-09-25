Чемпион мира по боксу встретился с юными спортсменами в Балашихе

Он лично пообщался с ребятами и тренерами, ознакомился с условиями тренировочного процесса и планами развития секции.

«Спорт — это не только сила и выносливость, но и характер, дисциплина, умение преодолевать трудности. Мы в рамках проекта „Старший брат“ стремимся быть поддержкой для молодежи, показывая пример и помогая им достигать своих целей», — отметил Александр Бахтин.

В ходе встречи Александр Бахтин оценил наличие необходимого инвентаря и оборудования. Он подчеркнул, что в округе уделяется большое внимание поддержке талантливой молодежи и созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей. Также Александр Бахтин пообещал продолжить посещать спортивные секции и встречаться с юными спортсменами, чтобы следить за их успехами и оказывать им необходимую поддержку.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.