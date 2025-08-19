сегодня в 19:47

Чемпион мира по боксу Лебедев проведет открытую тренировку в Лобне 23 августа

23 августа Центральный парк Лобни станет площадкой для масштабного спортивного праздника — Дня бокса. Организаторы подготовили насыщенную программу для зрителей и участников всех возрастов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главным событием дня станет разминка с чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым, которая начнется в 11:15. После тренировки состоится автограф- и фотосессия со знаменитым спортсменом.

Кроме того, в программе Дня бокса: показательные бои от ведущих боксеров и кикбоксеров Лобни и других городов Подмосковья, мастер-классы для всех желающих.

Мероприятие пройдет при поддержке администрации городского округа Лобня. Вход свободный для всех желающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.