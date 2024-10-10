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Чеховские спортсмены завоевали призовые места на соревнованиях по кикбоксингу

18 воспитанников бойцовского клуба «Булат» принимали участие в соревнованиях по кикбоксингу под названием «Moscow fight team» — это открытая серия турниров, которая проводится с сентября по декабрь в центре единоборств с одноименным названием в городе Москва. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Чехов.

Несмотря на то, что для многих из них это были первые соревнования, ребята продемонстрировали отличные результаты и увезли домой множество медалей.

Золотые медали завоевали: Мирослава Гордеева, Игнат Климов, Али Абдуллозода, Кирилл Раннев, Максим Бахтин, Богдан Конин, Даниил Дубровин, Абдула Малахов, Григорий Амелин, Владислав Лузгин, Георгий Коновалов, Абдула Рахимов, Роман Гвоздков.

Серебряные медали получили: Роман Гвоздков, Иван Голованов, Кирилл Сазиков, Анвар Давранов, Никита Хмелевский, Рамзулох Каримов.

В общекомандном зачете клуб занял 3 место, подтвердив высокий уровень подготовки своих спортсменов. Тренер команды Бийбулат Абзагиров отметил значимость этих соревнований для дальнейшего роста участников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.