Чеховские спортсмены завоевали 4 медали первенства ЦФО по синхронному плаванию

Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены в рамках первенства Центрального Федерального округа по синхронному плаванию. В копилке региональной команды две золотые и две серебряные награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках турнира спортсмены чеховского отделения «СШОР по водным видам спорта» четырежды поднимались на пьедестал почета.

Золотые медали соревнований завоевали Маргарита Ковалева и Ульяна Шикова в дисциплине «дуэт» в возрастной категории до 13 лет, а также Вероника Ткаченко и Савелий Метельков в дисциплине «смешанный дуэт» в возрастной категории до 13 лет.

Серебряные награды завоевали Самир Хамидуллин и Ксения Строганова в дисциплине «смешанный дуэт» в возрастной категории до 13 лет и Виктория Комур в тандеме с Александрой Дубовцовой в дисциплине «дуэт» в возрастной категории 13-15 лет.

Также отмечается, что подмосковная спортсменка Эвелина Соринская выполнила норматив Мастера спорта в дисциплине «соло» в возрастной категории 13-15 лет. Тренерами спортсменок являются Полина Прощенко, Екатерина Григорова и Оксана Самохвалова.

Соревнования проходили с 17 по 19 апреля в г. Тула. В турнире принимали участие более 350 спортсменов из Москвы, Московской, Воронежской и Тульской областей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.