Чеховские спортсмены стали победителями в первенстве по боевому искусству

В Московской области прошло открытое первенство по боевому искусству — панкратиону. Городской округ Чехов представили воспитанники военно-патриотического клуба «Комбат», которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По результатам турнира места распределились следующим образом: Александра Безрукова — 1 место; Георгий Сысоев — 1 место; Евгений Сысоев — 1 место; Егор Шкуматов — 2 место; Ярослав Князев — 2 место; Илья Гуляев — 3 место; Матвей Юткевич — 3 место; Александр Мотылев — 3 место.

Эти достижения подчеркивают талант и трудолюбие юных спортсменов. В декабре их ждет чемпионат и первенство Московской области, где будут отобраны сильнейшие для участия в Центральном федеральном округе, что открывает дополнительные возможности для дальнейшего роста и развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.