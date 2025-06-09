«Чеховские медведи» завоевали серебро SEHA — Gazprom League
Фото - © Пресс-служба ГК «Чеховские медведи»
Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» удостоился серебряных медалей по итогам «Финала четырех» SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финальный матч лиги прошел в Чехове. В игре за звание чемпиона дивизиона «Чеховские медведи» сошлись с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой петербургских гандболистов со счетом 35:34. Лучшим игроком финала в составе подмосковной команды был признан Дмитрий Кандыбин.
«Игра, конечно, для публики была очень интересная, все довольны, болельщики довольны. Жаль, что не выиграли, но игра была очень хорошая. Я считаю, что такие матчи делают гандбол еще более интересным и популярным. Такие игры будут с удовольствием смотреть на экранах телевизоров во всех городах России. Если говорить конкретно о матче, мы очень легко завладели преимуществом и вели в три-четыре мяча в первом тайме. Но когда все легко дается, то все начинают играть небрежно, что и привело к пяти тяжелым потерям мяча. После чего игра уравнялась, а затем мы стали проигрывать. Если бы вначале мы играли так, как во втором тайме, когда все мячи доигрывались, когда было желание забрасывать, то у нас был бы большой шанс выиграть сегодняшний матч, но получилось то, что получилось. Поздравляю «Зенит», — сказал главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.
В ходе торжественной церемонии открытия финала лиги под аплодисменты нескольких сотен болельщиков о завершении профессиональной карьеры объявил легенда «Чеховских медведей», десятикратный чемпион России, обладатель Кубка Кубков, дважды победитель Лиги чемпионов, семикратный чемпион Македонии, четырежды победитель SEHA — Gazprom League, трехкратный чемпион Хорватии Тимур Дибиров.
«Хорошая финальная игра, боевая. Для зрителей, действительно, очень много забитых мячей, на любой вкус. Защита сегодня, видимо, особо не сработала. Преобладало нападение. Ну и, конечно, немного не повезло в концовке. Спасибо большое нашим болельщикам, я ими горжусь. Говорю об этом в каждом интервью. У нас самые крутые болельщики, которые всегда приходят на трибуны, всегда нас поддерживают, всегда в нас верят. Еще раз — огромное им спасибо! Они, действительно, восьмой игрок на площадке, всегда придают нам положительный импульс для побед. Наш девиз — мы вместе! Желаю всем хорошего лета. Увидимся на площадке в августе», — сказал игрок подмосковной команды Кирилл Котов.
В сезоне 2024/2025 SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток» «Чеховские медведи» провели 12 матчей, из них 8 завершились в пользу подопечных Владимира Максимова, одна встреча окончилась вничью и трижды за сезон подмосковные гандболисты уступили соперникам из санкт-петербургского «Зенита».
В матче за третье место SEHA — Gazprom League московский ЦСКА со счетом 32:23 обыграл чемпиона прошлого сезона — белорусскую команду «Мешков Брест».
Ранее, в полуфинале лиги, «Чеховские медведи» выбили столичных «армейцев» из борьбы за «золото». Встреча завершилась со счетом 33:31.
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