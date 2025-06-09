​Финальный матч лиги прошел в Чехове. В игре за звание чемпиона дивизиона «Чеховские медведи» сошлись с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой петербургских гандболистов со счетом 35:34. Лучшим игроком финала в составе подмосковной команды был признан Дмитрий Кандыбин.

​«Игра, конечно, для публики была очень интересная, все довольны, болельщики довольны. Жаль, что не выиграли, но игра была очень хорошая. Я считаю, что такие матчи делают гандбол еще более интересным и популярным. Такие игры будут с удовольствием смотреть на экранах телевизоров во всех городах России. Если говорить конкретно о матче, мы очень легко завладели преимуществом и вели в три-четыре мяча в первом тайме. Но когда все легко дается, то все начинают играть небрежно, что и привело к пяти тяжелым потерям мяча. После чего игра уравнялась, а затем мы стали проигрывать. Если бы вначале мы играли так, как во втором тайме, когда все мячи доигрывались, когда было желание забрасывать, то у нас был бы большой шанс выиграть сегодняшний матч, но получилось то, что получилось. Поздравляю «Зенит», — сказал главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.

​В ходе торжественной церемонии открытия финала лиги под аплодисменты нескольких сотен болельщиков о завершении профессиональной карьеры объявил легенда «Чеховских медведей», десятикратный чемпион России, обладатель Кубка Кубков, дважды победитель Лиги чемпионов, семикратный чемпион Македонии, четырежды победитель SEHA — Gazprom League, трехкратный чемпион Хорватии Тимур Дибиров.

​«Хорошая финальная игра, боевая. Для зрителей, действительно, очень много забитых мячей, на любой вкус. Защита сегодня, видимо, особо не сработала. Преобладало нападение. Ну и, конечно, немного не повезло в концовке. Спасибо большое нашим болельщикам, я ими горжусь. Говорю об этом в каждом интервью. У нас самые крутые болельщики, которые всегда приходят на трибуны, всегда нас поддерживают, всегда в нас верят. Еще раз — огромное им спасибо! Они, действительно, восьмой игрок на площадке, всегда придают нам положительный импульс для побед. Наш девиз — мы вместе! Желаю всем хорошего лета. Увидимся на площадке в августе», — сказал игрок подмосковной команды Кирилл Котов.

​В сезоне 2024/2025 SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток» «Чеховские медведи» провели 12 матчей, из них 8 завершились в пользу подопечных Владимира Максимова, одна встреча окончилась вничью и трижды за сезон подмосковные гандболисты уступили соперникам из санкт-петербургского «Зенита».

​В матче за третье место SEHA — Gazprom League московский ЦСКА со счетом 32:23 обыграл чемпиона прошлого сезона — белорусскую команду «Мешков Брест».

Ранее, в полуфинале лиги, «Чеховские медведи» выбили столичных «армейцев» из борьбы за «золото». Встреча завершилась со счетом 33:31.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.