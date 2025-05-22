«Чеховские Медведи» завоевали бронзу суперлиги чемпионата России по гандболу

В первом матче за третье место OLIMPBET суперлиги чемпионата России по гандболу команда «Чеховские Медведи» встретилась со ставропольским «Виктором» на своей домашней арене — в Чехове во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова. По итогам встречи игра завершилась со счетом 29:24 в пользу подмосковных спортсменов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Второй матч состоялся на выезде в Ставрополе. В случае возможного равенства по сумме двух игр команды ожидала решающая третья встреча, которая была запланирована на 27 мая в Чехове. Тем не менее, подопечные Владимира Максимова уверенно удержали преимущество, набранное в первой игре, и завершили встречу со счетом 22:27 в свою пользу и став обладателями бронзовых медалей OLIMPBET суперлиги чемпионата России по гандболу.

Гандбольный клуб «Чеховские Медведи» во второй раз в своей истории стал бронзовым призером суперлиги, подтверждая высокий уровень своей игры на российской арене.

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