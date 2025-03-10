«Чеховские медведи» проведут первую игру «Финала четырех» с питерским «Зенитом»

В рамках первого матча «Финала четырех» Кубка России по гандболу среди мужчин — 2024/25 команда «Чеховские медведи» встретится с клубом «Зенит» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Игры пройдут 4 и 5 апреля в Санкт-Петербурге.

В рамках ¼ финала Кубка России подмосковные спортсмены обыграли ставропольский клуб «ВиктОр» и обеспечили себе участие в решающих встречах. По итогам жеребьевки, которая прошла 7 марта, сформированы первые пары «Финала четырех» Кубка России. «Чеховские медведи» встретятся с хозяевами площадки, а команда СКИФ (Краснодар) сыграет с ЦСКА (Москва).

«Чеховские медведи» чаще остальных завоевывали Кубок России — 15 раз за время 19 розыгрышей. Кроме того, подмосковная команда чаще других принимала «Финал четырех» на своей домашней площадке в Чехове (2009, 2010, 2012, 2016, 2019), четыре раза игры проходили в Перми (2014, 2015, 2020, 2024), трижды в Москве (2018, 2021,2023) и по одному разу розыгрыш Кубка проходил в Астрахани (2011), Волгограде (2013), Краснодаре (2017), и Буденновске (2022).

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.