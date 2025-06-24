Часть повседневной жизни: как правильно спланировать свою активность?

Физическая активность должна быть регулярной и комфортной, а мотивацию поддерживают не только привычки, но и друзья, сообщил РИАМО реабилитолог Мехди Новрузов.

«Важно не просто больше двигаться, но и планировать активность как часть повседневной жизни. Заранее выделяйте время на прогулку или гимнастику, а в рабочем процессе чередуйте нагрузку и отдых», — сказал Новрузов.

Он добавил, что разнообразие в движении помогает избежать утомления и поддерживает интерес. Хороший вариант — чередовать спорт, танцы, плавание, прогулки или даже игры с детьми.

«Даже во время телефонных разговоров можно двигаться — гулять по квартире или офису. А если есть возможность — часть работы делать стоя. Также расслабление, растяжка или медитация позволяют быстрее восстанавливаться и поддерживать уровень энергии», — рассказал эксперт.

По его словам, хорошо, если рядом есть те, кто поддерживает: семья, друзья, соседи. Совместная активность — это и здоровье, и настроение, и мотивация.