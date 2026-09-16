Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» предсказал «Локомотиву» выход из кризиса

Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский заявил, что «Локомотив» не будет бороться за выживание и завершит сезон в середине таблицы, сообщает Metaratings.ru .

Он связал возможный выход «Локомотива» из кризиса с работой главного тренера Михаила Галактионова и игрой вратаря Антона Митрюшкина.

«Локомотив» займет место в середине турнирной таблицы. Команда точно выберется из сегодняшнего кризиса. Она не будет бороться за выживание. Митрюшкин — отличный вратарь, а Галактионов — опытный тренер. Благодаря тренерской работе «Локомотив» выйдет из непростой ситуации. Сейчас у команды трудный период, но скоро он завершится», — сказал бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский.

После восьми туров Российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает 13-е место и набрал шесть очков. 16 сентября команда дома сыграет с «Крыльями Советов» в девятом туре. Матч начнется в 20:45 по московскому времени.

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